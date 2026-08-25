В Башкирии пропал Владислав Хатмуллин из Салавата

Поиски 54-летнего мужчины ведутся с 22 августа. По данным отряда «Лиза Алерт РБ», Владислав Хатмуллин был одет в темно-синюю кофту, серую футболку, темные брюки и темно-синие кроссовки.
Особые приметы жителя Салавата — рост 165 см, среднее телосложение, черные волосы с проседью, карие глаза.
Всех, кому что-либо известно о его возможном местонахождении, просят позвонить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или на 112.
Ранее в Башкирии нашлись пропавшие 3 дня назад пожилые супруги.
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