В Башкирии несовершеннолетний геймер украл у отчима деньги

По данным пресс-службы СУ СКР по РБ, в конце мая 2026 года обвиняемый, находясь у себя дома, воспользовавшись тем, что его отчим спит, взял его банковскую карту и привязал ее реквизиты к аккаунту в онлайн-игре на своем смартфоне. В последующем подросток в течение нескольких дней совершал покупки платного внутриигрового контента, перехватывая на телефоне родственника смс-коды подтверждения операций, а в одном случае перевел средства на карту третьего лица.

В общей сложности несовершеннолетний похитил со счета отчима 54,5 тысячи рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Следователи собрали необходимую доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее пенсионерку из Башкирии обманули на 1,5 млн рублей от имени экс-коллеги.