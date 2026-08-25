В Башкирии избрали меру пресечения подростку, устроившему смертельное ДТП

В Башкирии суд избрал меру пресечения подростку из Уфимского района, совершившему смертельное ДТП в Кушнаренковском районе. Его отправили под домашний арест.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 21 августа на автодороге Султанаево - Шарипово в направлении села Кармасан. Обвиняемый ехал в состоянии алкогольного опьянения за рулём автомобиля «Нива». Кроме того, у него не было водительского удостоверения. В салоне с ним ехали шесть юных пассажиров.

Водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Внедорожник перевернулся.

В результате аварии находившиеся в автомобиле пассажиры получили различные телесные повреждения, один из которых скончался на месте происшествия.

Постановление суда не вступило в законную силу.