В Башкирии избрали меру пресечения подростку, устроившему смертельное ДТП

В Башкирии суд избрал меру пресечения подростку из Уфимского района, совершившему смертельное ДТП в Кушнаренковском районе. Его отправили под домашний арест.
Напомним, трагедия произошла в ночь на 21 августа на автодороге Султанаево - Шарипово в направлении села Кармасан. Обвиняемый ехал в состоянии алкогольного опьянения за рулём автомобиля «Нива». Кроме того, у него не было водительского удостоверения. В салоне с ним ехали шесть юных пассажиров.
Водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Внедорожник перевернулся.
В результате аварии находившиеся в автомобиле пассажиры получили различные телесные повреждения, один из которых скончался на месте происшествия.
Постановление суда не вступило в законную силу.
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