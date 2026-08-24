В Уфе тушение пожара в ресторане осложняют его планировка и конструкция

В Уфе тушение горящего ресторана осложняют сложная планировка, конструктивные особенности здания, а также высокая пожарная нагрузка, которая способствует быстрому распространению огня и сильному задымлению. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Башкирии.

На месте принимаются все необходимые меры для ликвидации горения. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, отметили в ведомстве.

Напомним, в Уфе в парке имени Гафури загорелся ресторан «У озера».