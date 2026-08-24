В Уфе пожарные потушили огонь в популярном ресторане

В Уфе потушили пожар в ресторане «У озера». О ликвидации огня сообщили в главном управлении МЧС по Башкирии.
На месте происшествия продолжают работу специалисты ведомства и других экстренных служб.
Причина возгорания устанавливается. Дознавателем МЧС России и специалистами испытательной пожарной лаборатории проводятся необходимые работы для определения всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, в Уфе в парке Гафури загорелся ресторан «У озера».
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