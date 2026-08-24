Прокуратура взяла на контроль расследование крупного пожара в ресторане Уфы

Сегодня, 24 августа 2026 года, около 18.20 в парке имени М. Гафури в Уфе загорелось здание ресторанного комплекса. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты, в настоящее время проводится тушение возгорания.
По предварительным данным Главного управления МЧС по Республике Башкортостан, информация о пострадавших не поступала. Однако масштаб пожара и его локализация продолжают оставаться в центре внимания экстренных служб.
Для координации действий всех оперативных структур на месте работает исполняющий обязанности прокурора Октябрьского района Уфы Артур Мансуров. Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц и соблюдению требований пожарной безопасности.
Ранее «Башинформ» информировал, что в Уфе в парке имени Гафури загорелся ресторан «У озера».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.