Прокуратура взяла на контроль расследование крупного пожара в ресторане Уфы

Сегодня, 24 августа 2026 года, около 18.20 в парке имени М. Гафури в Уфе загорелось здание ресторанного комплекса. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты, в настоящее время проводится тушение возгорания.

По предварительным данным Главного управления МЧС по Республике Башкортостан, информация о пострадавших не поступала. Однако масштаб пожара и его локализация продолжают оставаться в центре внимания экстренных служб.

Для координации действий всех оперативных структур на месте работает исполняющий обязанности прокурора Октябрьского района Уфы Артур Мансуров. Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц и соблюдению требований пожарной безопасности.

Ранее «Башинформ» информировал, что в Уфе в парке имени Гафури загорелся ресторан «У озера».