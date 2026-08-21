В Уфе иностранец помогал телефонным аферистам обманывать граждан

Полицейские задержали участника организованной преступной группы. Им оказался 30-летний житель иностранного государства. Он приехал в Уфу для обучения в одном из местных высших учебных заведений. Фигурант участвовал в схемах, которые обеспечивали работу мошеннических кол‑центров. Сотрудники полиции доставили подозреваемого в отдел, где он дал признательные показания.

Мужчина рассказал, что в одном из мессенджеров общался с неизвестным лицом, которому передавал личные данные граждан. По версии следствия, подозреваемый применял сим-бокс – специальное устройство, которое позволяет организовывать массовые звонки с подменой номера. Использование такого оборудования с большим количеством сим-карт помогало аферистам незаконно получать доступ к охраняемой законом компьютерной информации. С помощью такой технической базы мошенники совершали массовый обзвон жителей различных субъектов страны. Они выдавали себя за представителей банков или государственных структур, чтобы под разными предлогами выманивать у граждан деньги.

По данным МВД по РБ, фигурант занимался преступной деятельностью в съемных квартирах. В ходе обысков стражи порядка изъяли компьютерную технику, 10 сим-боксов, антенны и другие технические устройства.

В отношении задержанного по факту незаконного использования абонентского терминала пропуска трафика по передаче информации, совершенного организованной группой, возбуждено уголовное дело. Задержанный находится под стражей. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства противоправной деятельности и устанавливают других участников преступной схемы.

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