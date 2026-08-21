Пятница, 21 Августа 2026
Уфа
+22 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Происшествия
10:10 (UTC+5), 21 Августа 2026

В Уфе иностранец помогал телефонным аферистам обманывать граждан

Фото: пресс-служба МВД по РБ | Мах
Ксения Калинина
Прослушать статью:

Полицейские задержали участника организованной преступной группы. Им оказался 30-летний житель иностранного государства. Он приехал в Уфу для обучения в одном из местных высших учебных заведений. Фигурант участвовал в схемах, которые обеспечивали работу мошеннических кол‑центров. Сотрудники полиции доставили подозреваемого в отдел, где он дал признательные показания.

Мужчина рассказал, что в одном из мессенджеров общался с неизвестным лицом, которому передавал личные данные граждан. По версии следствия, подозреваемый применял сим-бокс – специальное устройство, которое позволяет организовывать массовые звонки с подменой номера. Использование такого оборудования с большим количеством сим-карт помогало аферистам незаконно получать доступ к охраняемой законом компьютерной информации. С помощью такой технической базы мошенники совершали массовый обзвон жителей различных субъектов страны. Они выдавали себя за представителей банков или государственных структур, чтобы под разными предлогами выманивать у граждан деньги.

По данным МВД по РБ, фигурант занимался преступной деятельностью в съемных квартирах. В ходе обысков стражи порядка изъяли компьютерную технику, 10 сим-боксов, антенны и другие технические устройства.

В отношении задержанного по факту незаконного использования абонентского терминала пропуска трафика по передаче информации, совершенного организованной группой, возбуждено уголовное дело. Задержанный находится под стражей. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства противоправной деятельности и устанавливают других участников преступной схемы.

Ранее в Башкирии вычислили базу телефонных аферистов.

Видео: пресс-служба МВД по РБ | Мах
Другие видео
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru