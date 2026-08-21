Пятница, 21 Августа 2026
Уфа
+22 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Происшествия
Эксклюзив
10:44 (UTC+5), 21 Августа 2026

В Башкирии пьяная компания подростков не доехала до дома после вечеринки

В Кушнаренковском районе в ДТП погиб несовершеннолетний и травмировались его сверстники.

Фото: пресс-служба прокуратуры РБ | Мах
Ксения Калинина
Прослушать статью:

Как сообщалось ранее, накануне ночью на 2 км автодороги Султанаево — Шарипово подросток за рулем «Нивы» не справился с управлением, съехал в кювет и допустил его опрокидывание. В салоне машины находились его шестеро несовершеннолетних знакомых. В результате аварии один из пассажиров погиб, остальные несовершеннолетние с травмами различной степени тяжести были доставлены в медучреждения. Сам водитель отделался ушибами.

«Башинформ» узнал подробности смертельной аварии. По предварительным данным пресс-службы республиканской госавтоинспекции, машину за 50 тысяч рублей семья подростка купила у пожилого мужчины два года назад. Родители умышленно не давали ключи от авто, но знали, что сын иногда ее берет покататься. Вчерашний вечер не стал исключением. Компания подростков поехала в соседнюю деревню в Уфимский район к друзьям. Там они устроили посиделки с алкоголем. Авария произошла поздно ночью, когда они «под градусом» возвращались домой. В дорожном происшествии погиб двоюродный брат водителя.

В пресс-службе прокуратуры РБ заявили, что надзорное ведомство установит причины и обстоятельства случившегося, даст оценку соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, безопасности дорожного движения. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Видео: пресс-служба ГАИ РБ | Мах
Другие видео
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru