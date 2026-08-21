В Башкирии пьяная компания подростков не доехала до дома после вечеринки

Как сообщалось ранее, накануне ночью на 2 км автодороги Султанаево — Шарипово подросток за рулем «Нивы» не справился с управлением, съехал в кювет и допустил его опрокидывание. В салоне машины находились его шестеро несовершеннолетних знакомых. В результате аварии один из пассажиров погиб, остальные несовершеннолетние с травмами различной степени тяжести были доставлены в медучреждения. Сам водитель отделался ушибами.

«Башинформ» узнал подробности смертельной аварии. По предварительным данным пресс-службы республиканской госавтоинспекции, машину за 50 тысяч рублей семья подростка купила у пожилого мужчины два года назад. Родители умышленно не давали ключи от авто, но знали, что сын иногда ее берет покататься. Вчерашний вечер не стал исключением. Компания подростков поехала в соседнюю деревню в Уфимский район к друзьям. Там они устроили посиделки с алкоголем. Авария произошла поздно ночью, когда они «под градусом» возвращались домой. В дорожном происшествии погиб двоюродный брат водителя.

В пресс-службе прокуратуры РБ заявили, что надзорное ведомство установит причины и обстоятельства случившегося, даст оценку соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, безопасности дорожного движения. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.