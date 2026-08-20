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15:19 (UTC+5), 20 Августа 2026

Жителя Башкирии обокрали при попытке арендовать жильё

Фото: «Башинформ» | архив
Элина Ахметова

В Стерлитамаке 22-летний мужчина потерял деньги, наткнувшись на мошенников на сайте объявлений. Он хотел арендовать квартиру и нашёл подходящий вариант. Его попросили внести предоплату — 15 тыс. рублей, и тут же оказалось, что «оплата не прошла» — для завершения операции его попросили пройти по ссылке. Молодой человек не заподозрил подвоха, а вскоре выяснилось, что с его карты списали все имеющиеся средства — более 30 тыс. руб.

В МВД по РБ напомнили — лучше пользоваться услугами надёжных платформ и компаний, проверять информацию об объявлении и владельце квартиры.

«Аферисты рассчитывают на спешку и доверчивость. Если вас торопят, обещают слишком выгодные условия или требуют срочно перейти по ссылке — это повод насторожиться», — напомнили полицейские.

Ранее сообщали: житель Башкирии потерял полмиллиона, пытаясь устроиться на работу.

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