Жителя Башкирии обокрали при попытке арендовать жильё

В Стерлитамаке 22-летний мужчина потерял деньги, наткнувшись на мошенников на сайте объявлений. Он хотел арендовать квартиру и нашёл подходящий вариант. Его попросили внести предоплату — 15 тыс. рублей, и тут же оказалось, что «оплата не прошла» — для завершения операции его попросили пройти по ссылке. Молодой человек не заподозрил подвоха, а вскоре выяснилось, что с его карты списали все имеющиеся средства — более 30 тыс. руб.
В МВД по РБ напомнили — лучше пользоваться услугами надёжных платформ и компаний, проверять информацию об объявлении и владельце квартиры.
«Аферисты рассчитывают на спешку и доверчивость. Если вас торопят, обещают слишком выгодные условия или требуют срочно перейти по ссылке — это повод насторожиться», — напомнили полицейские.
Ранее сообщали: житель Башкирии потерял полмиллиона, пытаясь устроиться на работу.
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