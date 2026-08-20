В Башкирии соискатель лишился полумиллиона, установив опасное приложение

По данным пресс-службы МВД по РБ, 43-летний мужчина искал вакансии в интернете и откликнулся на предложение о работе, которое ему прислали в мессенджере. Собеседник убедил его скачать приложение якобы известной нефтяной компании. Как только программа установилась на телефон, злоумышленники получили удаленный доступ к устройству и мобильному банку мужчины. С кредитной карты потерпевшего пропало более 500 тысяч рублей.

Похищенные деньги преступники потратили в гипермаркетах, на маркетплейсах, а также на такси и доставку еды из ресторанов.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «кража». Устанавливается полный круг причастных к совершению преступления.

Ранее в Башкирии вычислили базу телефонных аферистов.