Житель Башкирии во время застолья забил знакомую молотком за оскорбления

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, в марте этого года во время совместного употребления алкогольных напитков между подсудимым и его знакомой произошёл конфликт на фоне оскорбительных высказываний последней в адрес мужчины и его супруги.
Несмотря на неоднократные просьбы прекратить оскорбления, женщина не реагировала. После чего, взяв молоток, подсудимый с большой физической силой нанёс им множественные удары в область жизненно важных органов женщины. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.
В судебном заседании подсудимый вину признал полностью. Суд назначил подсудимому наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В счёт возмещения морального вреда в пользу потерпевших постановлено взыскать более 3 млн рублей. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу пока не вступил.
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