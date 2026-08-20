Житель Башкирии во время застолья забил знакомую молотком за оскорбления

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, в марте этого года во время совместного употребления алкогольных напитков между подсудимым и его знакомой произошёл конфликт на фоне оскорбительных высказываний последней в адрес мужчины и его супруги.

Несмотря на неоднократные просьбы прекратить оскорбления, женщина не реагировала. После чего, взяв молоток, подсудимый с большой физической силой нанёс им множественные удары в область жизненно важных органов женщины. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью. Суд назначил подсудимому наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В счёт возмещения морального вреда в пользу потерпевших постановлено взыскать более 3 млн рублей. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее в Башкирии вычислили базу телефонных аферистов.