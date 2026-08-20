В Уфе центр детского и диетического питания наказали за грязные яйца

По данным объединенной пресс-службы судов РБ, причиной стали результаты внеплановой проверки, в ходе которой были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Так, в учреждении полностью отсутствует цех для вторичной обработки овощей. Это делает невозможным безопасное приготовление блюд на овощном сырье. В холодильнике хранились яйца без предварительной обработки. Согласно технологии, мыть их должны на специальном участке мясорыбного цеха, однако сам цех не укомплектован необходимым производственным столом. Помещения используются с нарушениями санитарного законодательства, что приводит к несоблюдению правил обработки продуктов и технологий приготовления пищи.

Постановление суда в законную силу пока не вступило.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Башкирии перед судом предстанет продавец суррогата.