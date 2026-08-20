В Башкирии перед судом предстанет продавец суррогата

Прокуратура Абзелиловского района направила в суд уголовное дело о масштабном обороте нелегального спиртного.
Местному жителю предъявлено обвинение в производстве и продаже алкогольной продукции без маркировки в особо крупном размере. Как сообщили в региональном надзорном ведомстве, с апреля по декабрь прошлого года мужчина организовал полноценный цех по розливу спиртосодержащих напитков, не имея на это никакой государственной лицензии. Готовый товар он складировал в арендованном нежилом помещении в районе, а затем развозил покупателям на территории Челябинской области и Башкортостана.
Преступную схему пресекли сотрудники правоохранительных органов. Из незаконного оборота было изъято почти 10 тысяч литров готовой к продаже жидкости. Стоимость суррогата превысила 1,5 миллиона рублей.
В ближайшее время материалы дела рассмотрит Абзелиловский районный суд.
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