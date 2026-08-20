В Башкирии водитель «под градусом» на «Мазде» въехал в здание магазина

По данным пресс-службы ГАИ РБ, неустановленный водитель, двигаясь по улице Карла Маркса, допустил столкновение со зданием местного магазина, после чего скрылся с места ДТП. Вскоре его нашли и задержали. Нарушителем оказался 71‑летний местный житель, который находился за рулем «Мазды» в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении него составили административные материалы по следующим статьям: «за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», «за оставление места ДТП», «за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части».
Ранее в Башкирии водитель «Мерседеса», устроивший массовое ДТП, сдался полиции.
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