В Башкирии водитель «под градусом» на «Мазде» въехал в здание магазина

По данным пресс-службы ГАИ РБ, неустановленный водитель, двигаясь по улице Карла Маркса, допустил столкновение со зданием местного магазина, после чего скрылся с места ДТП. Вскоре его нашли и задержали. Нарушителем оказался 71‑летний местный житель, который находился за рулем «Мазды» в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении него составили административные материалы по следующим статьям: «за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», «за оставление места ДТП», «за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части».

Ранее в Башкирии водитель «Мерседеса», устроивший массовое ДТП, сдался полиции.