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13:29 (UTC+5), 19 Августа 2026

В Башкирии водитель «Мерседеса», устроивший массовое ДТП, сдался полиции

Мужчина управлял иномаркой без госномеров и без страховки.

Фото: пресс-служба ГАИ РБ | Мах
Ксения Калинина

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе республиканской госавтоинспекции, водитель «Мерседеса», сбежавший после массового ДТП, сам пришел в отдел. Виновником аварии оказался житель Чишминского района, 1997 года рождения. Почему он убежал после дорожного происшествия, не поясняется.

«На нарушителя составили материалы за оставление места ДТП, за управление ТС без госномеров, за отсутствие страховки, за выезд на встречную полосу», — проинформировали в ведомстве.

Напомним, накануне водитель за рулем «Мерседес Бенц» ехал по улице Кирова в поселке Чишмы. Здесь он совершил касательное столкновение со встречным автомобилем «Лада Приора». После этого иномарка протаранила шесть припаркованных машин. В ДТП автомобили получили механические повреждения. Водитель, причастный к происшествию, покинул место аварии, грубо нарушив ПДД.

Видео: пресс-служба ГАИ РБ | Мах
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