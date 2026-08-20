В Башкирии студентка колледжа пойдет под суд за содержание наркопритона

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, оба фигуранта вступили в состав организованной преступной группы для участия в незаконном сбыте наркотиков, выполняя роль курьеров-закладчиков. ОПГ осуществляла свою деятельность через интернет-магазин. Наркотики хранились и передавались через тайники без личного контакта. Обвиняемые получали крупные партии, расфасовывали их на более мелкие и размещали в потайных местах для последующей незаконной реализации.
В марте текущего года оба обвиняемых были задержаны сотрудниками полиции. При досмотре у них были обнаружены наркотики в значительном размере. В последующем в оборудованных ими тайниках была изъята «запрещенка» в крупном размере.
Кроме того, следователи выяснили, что обвиняемая, будучи студенткой колледжа, систематически предоставляла свою комнату в общежитии для потребления наркотических средств третьим лицам.
Уголовное дело направили в суд. Материалы в отношении организаторов преступной группы выделены в отдельное производство.
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