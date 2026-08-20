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17:51 (UTC+5), 20 Августа 2026

В Башкирии студентка колледжа пойдет под суд за содержание наркопритона

В Белорецком районе 20-летний парень и несовершеннолетняя девушка предстанут перед судом за покушение на сбыт наркотиков и содержание притона.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
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Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, оба фигуранта вступили в состав организованной преступной группы для участия в незаконном сбыте наркотиков, выполняя роль курьеров-закладчиков. ОПГ осуществляла свою деятельность через интернет-магазин. Наркотики хранились и передавались через тайники без личного контакта. Обвиняемые получали крупные партии, расфасовывали их на более мелкие и размещали в потайных местах для последующей незаконной реализации.

В марте текущего года оба обвиняемых были задержаны сотрудниками полиции. При досмотре у них были обнаружены наркотики в значительном размере. В последующем в оборудованных ими тайниках была изъята «запрещенка» в крупном размере.

Кроме того, следователи выяснили, что обвиняемая, будучи студенткой колледжа, систематически предоставляла свою комнату в общежитии для потребления наркотических средств третьим лицам.

Уголовное дело направили в суд. Материалы в отношении организаторов преступной группы выделены в отдельное производство.

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