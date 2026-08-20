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15:15 (UTC+5), 20 Августа 2026

Админа уфимского паблика оштрафовали за ложную информацию в соцсети

На заседание суда он не явился.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
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В материалах дела указано, что в управление Роскомнадзора по Башкирии поступило письмо центрального аппарата Роскомнадзора о принятии мер в связи с выявлением распространения недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений в материале, размещенном в сообществе «Обмен авто авторынок Уфа Башкортостан» в соцсети «ВКонтакте».

Установлено, что материал состоит из фотографии разрушенного дома, текста и ссылки на МАХ-канал, где якобы на момент публикации уже были выложены подробности. Сообщение было составлено в утвердительной форме без использования в тексте вероятностных формулировок, что может свидетельствовать о достоверности и значимости излагаемых автором в информационном сообщении сведений. Кроме того, фотография является неотъемлемой частью публикуемого материала. Её несоответствие действительности также указывает на недостоверность всего публикуемого материала в целом. При анализе фото выяснилось, что оно относится к совершенно другому трагическому событию, которое произошло в 2018 году.

Советский районный суд пришел к выводу о том, что админ паблика распространил ложную информацию в группе с 10 тыс. подписчиков, допустив грубое нарушение закона. Хозяина группы, который на заседание суда не явился, признали виновным в административном правонарушении и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Постановление суда в законную силу не вступило.

Ранее в Башкирии соискатель лишился полумиллиона, установив опасное приложение.

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