В Башкирии исчез 45-летний уфимец

Поиски жителя Уфы Наиля Кашапова ведутся с 28 июля. По данным отряда «Лиза Алерт РБ», 45-летний мужчина был одет в черно-серую футболку и спортивные штаны, черные кеды и кепку.
Особые приметы исчезнувшего — рост 170 см, темные волосы, карие глаза.
Всех, кому известно о его возможном местонахождении, просят связаться по телефону 8-800-700-54-52 или 112.
Ранее в Башкирии пропала 75-летняя Мария Шевцова.
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