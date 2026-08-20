В Башкирии исчез 45-летний уфимец

Поиски жителя Уфы Наиля Кашапова ведутся с 28 июля. По данным отряда «Лиза Алерт РБ», 45-летний мужчина был одет в черно-серую футболку и спортивные штаны, черные кеды и кепку.

Особые приметы исчезнувшего — рост 170 см, темные волосы, карие глаза.

Всех, кому известно о его возможном местонахождении, просят связаться по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

Ранее в Башкирии пропала 75-летняя Мария Шевцова.