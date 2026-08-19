В Башкирии пропала 75-летняя Мария Шевцова

Поиски жительницы деревни станции Карманово в Янаульском районе ведутся с 26 июля. По предварительным данным отряда «Лиза Алерт РБ», пенсионерка была одета в бордовый спортивный костюм, чёрные шлепанцы и цветной платок.

Особые приметы исчезнувшей — рост 160 см, плотное телосложение, темные волосы, серые глаза.

Всех, кому известно о возможном местонахождении Марии Шевцовой, просят связаться по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

Ранее в Башкирии пропал мужчина в галошах и серой кепке.