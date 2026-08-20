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12:11 (UTC+5), 20 Августа 2026

Четверо мужчин унизили уфимца и избили монтировкой из-за 1 млн рублей

Орджоникидзевский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего участника преступной группы по статьям «похищение человека» и «вымогательство».

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
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Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, четверо мужчин, угрожая применением насилия, посадили своего знакомого на заднее пассажирское сиденье автомобиля и вывезли в безлюдное место на территории Уфимского района. Демонстрируя потерпевшему травматический револьвер и выстрелив в сторону, они избили его и заставили снять с себя всю одежду, фиксируя происходящее на камеру мобильного телефона.

Угрожая распространить запись, они потребовали передать 1 млн рублей, избили свою жертву металлической монтировкой по различным частям тела и прижгли окурком сигареты шею. Получив согласие отдать деньги, фигуранты уголовного дела привезли потерпевшего в Уфу и отпустили.

Подсудимый не признал свою вину, ранее судим за подобные преступления. Суд с учетом позиции гособвинителя назначил участнику преступной группы наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Ранее в отношении его соучастников вынесли обвинительный приговор.

Ранее другой житель Башкирии во время застолья забил знакомую молотком за оскорбления.

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