Четверо мужчин унизили уфимца и избили монтировкой из-за 1 млн рублей

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, четверо мужчин, угрожая применением насилия, посадили своего знакомого на заднее пассажирское сиденье автомобиля и вывезли в безлюдное место на территории Уфимского района. Демонстрируя потерпевшему травматический револьвер и выстрелив в сторону, они избили его и заставили снять с себя всю одежду, фиксируя происходящее на камеру мобильного телефона.
Угрожая распространить запись, они потребовали передать 1 млн рублей, избили свою жертву металлической монтировкой по различным частям тела и прижгли окурком сигареты шею. Получив согласие отдать деньги, фигуранты уголовного дела привезли потерпевшего в Уфу и отпустили.
Подсудимый не признал свою вину, ранее судим за подобные преступления. Суд с учетом позиции гособвинителя назначил участнику преступной группы наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Ранее в отношении его соучастников вынесли обвинительный приговор.
Ранее другой житель Башкирии во время застолья забил знакомую молотком за оскорбления.
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