Житель Башкирии лишился иномарки за повторное управление в пьяном виде

Житель Стерлитамака сел за руль в нетрезвом виде, хотя до этого уже получал штраф за такое же нарушение.

Теперь вместо административного наказания он получил уголовное дело, сообщили в республиканской прокуратуре.

Суд лишил его прав на 2,5 года и назначил 240 часов обязательных работ. Кроме того, иномарку «Вольво С80» изъяли в доход государства. Свою вину водитель признавать отказался.

Ранее в Мишкинском районе Башкирии двоим предпринимателям вынесли приговоры за дачу взятки.