В Башкирии бизнесмены купили удостоверения трактористов-машинистов

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, подсудимые передали по 15 тысяч рублей, переведя их на банковскую карту должностного лица, за помощь в получении удостоверений трактористов-машинистов без фактической сдачи экзаменов. Указанные удостоверения им были необходимы для управления самоходными видами техники в рамках предпринимательской деятельности.

Подсудимые признали свою вину. Суд с учетом позиции гособвинителя назначил каждому наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 10-кратной суммы взятки (150 тыс. рублей).

Кроме того, в отношении экс-государственного служащего в суд направлено уголовное по статье «получение взятки».

Ранее в Башкирии тракторист нашел в поле опасный снаряд.