В Башкирии женщина получит 1 млн рублей за погибшего на работе сына

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в мае прошлого года во время ремонта сельскохозяйственной техники работник коммерческой организации погиб из-за несчастного случая. Причиной случившегося стало нарушение требований охраны труда и ненадлежащая организация условий труда.

В интересах матери погибшего прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о компенсации морального вреда вследствие несчастного случая на производстве. Благодаря вмешательству надзорного ведомства женщине выплатили 1 млн рублей.

Ранее в Башкирии водитель «Мерседеса», устроивший массовое ДТП, сдался полиции.