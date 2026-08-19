В Башкирии руководитель предприятия заплатит за порчу земли сточными водами

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РБ, был выявлен факт загрязнения земель. На территории села Верхние Киги зафиксирован сброс неочищенных сточных вод из ассенизаторской машины прямо на почву. Транспортное средство принадлежит местному коммунальному предприятию.

По результатам проверки прокурор инициировал возбуждение дела об административном правонарушении. Руководитель организации признан виновным по статье «несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Кроме того, в адрес директора было внесено официальное представление с требованием устранить нарушения и недопущения подобных действий в будущем.

Ранее житель Башкирии лишился иномарки за повторное управление в пьяном виде.