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10:36 (UTC+5), 16 Августа 2026

Жителю Уфы «запись в пенсионный фонд» обошлась в 2,5 млн рублей

Мошенники общались с пенсионером на протяжении целого месяца.

Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова
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В башкирской столице в полицию обратился 77-летний мужчина, ставший жертвой мошенников. Он лишился всех своих сбережений.

Как сообщили в пресс-службе МВД Башкирии, в течение всего июля уфимец общался со злоумышленниками в мессенджерах. Собеседники представлялись лжесотрудниками Пенсионного фонда, Росфинмониторинга и ФСБ.

Под предлогами «записи в Пенсионный фонд», мошенники убедили мужчину, что его сбережения в опасности. Далее убедили потерпевшего, что для «сохранности средств» их необходимо передать курьеру. Пенсионер доверившись «специалистам» передал незнакомой девушке более 2,5 миллионов рублей накоплений.

Только после того, как злоумышленники перестали выходить с мужчиной на связь, он понял, что стала жертвой мошенничества.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полиция в очередной раз напоминает: сотрудники государственных органов никогда не звонят в мессенджерах с требованием перевести деньги на «безопасные счета» и не присылают курьеров для получения наличных.

Ранее уфимка в надежде на инвестиции перевела мошенникам 6,5 млн рублей. 

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