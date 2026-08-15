Уфимка в надежде на инвестиции перевела мошенникам 6,5 млн рублей

Как рассказали в пресс-службе МВД республики, всё началось в ноябре 2025 года. Заявительница получила сообщение от неизвестного пользователя. Как выяснилось, под этим аккаунтом скрывалась бывшая коллега по работе. После увольнения подруги их общение было редким, поэтому ее внезапный вопрос не вызвал у неё подозрений.
В ходе переписки собеседница рассказала о своем «легком» заработке на акциях. Пострадавшая тоже заинтересовалась возможностью пассивного дохода. На следующий день ей пришла инструкция: скачать приложение-мессенджер для связи с личным куратором. После установки мессенджера с женщиной связался мужчина, который представился ее «куратором». Он отправил ссылку для регистрации в личном кабинете, где потерпевшая оставила свои паспортные данные.
В течение полугода она совершала транзакции, видя виртуальный рост своего капитала и не подозревая обмана. Всего уфимка вложила около 4 миллионов рублей личных накоплений и около 1 миллиона рублей заемных у родственников и взятых в кредит.
Потребность в заработанных деньгах возникла у уфимки, когда она захотела купить жилье своему ребенку. При попытке вывести средства с брокерского счета выяснилось, что деньги заблокированы. Лжеинвесторы заявили, что для вывода средств требуется оплатить страхование и комиссию, якобы без этого разблокировка невозможна. Именно в этот момент женщина осознала, что стала жертвой мошенников.
По данному факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.
Полиция в очередной раз призывает граждан проверять информацию об инвестиционных платформах, не переходить по ссылкам от незнакомцев и ни в коем случае не переводить деньги на сомнительные счета и криптокошельки, особенно если речь идет о кредитных средствах или государственных выплатах.
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