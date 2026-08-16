Жителя Башкирии оштрафовали за оскорбление коллеги по электронной почте

В Стерлитамакском районе мужчина оскорбил женщину. Сообщения, содержащие выражения в неприличной форме, хулиган направил ей по электронной почте в мае этого года.
Как сообщает прокуратура Башкирии, мужчина испытывал к коллеге неприязнь. И не нашёл ничего лучше, как выразить это по сообщению в интернете.
Прокуратура Стерлитамакского района провела проверку по обращению жительницы. Факты, изложенные заявительницей, подтвердились. Надзорное ведомство возбудило в отношении мужчины дело об административном правонарушении.
Постановлением мирового судьи правонарушителя привлекли к административной ответственности. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 тысячи рублей.
Ранее в Баймакском районе в ДТП пострадали три человека. Подробнее в этой новости «Башинформа».
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