В Башкирии в ДТП с легковушкой и грузовиком пострадали три человека

Сегодня днём в Центр обработки вызовов Системы‑112 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Баймакском районе.
На место аварии оперативно выехали спасатели госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.
На месте выяснилось, что столкнулись автомобили ВАЗ-2111 и грузовая «Газель». В результате удара три человека, находившихся в легковом автомобиле, получили травмы. Их доставили в больницу Сибая.
Спасатели оперативно отключили аккумуляторные батареи на обоих транспортных средствах, чтобы исключить риск возгорания. На месте ДТП также работали сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.
Также сегодня в селе Новокнязево Шаранского района в пожаре погиб 56-летний мужчина.
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