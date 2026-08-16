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16:27 (UTC+5), 16 Августа 2026

В Башкирии в ДТП с легковушкой и грузовиком пострадали три человека

Фото: госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям | МАКС
Эдуард Кускарбеков

Сегодня днём в Центр обработки вызовов Системы‑112 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Баймакском районе.

На место аварии оперативно выехали спасатели госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

На месте выяснилось, что столкнулись автомобили ВАЗ-2111 и грузовая «Газель». В результате удара три человека, находившихся в легковом автомобиле, получили травмы. Их доставили в больницу Сибая.

Спасатели оперативно отключили аккумуляторные батареи на обоих транспортных средствах, чтобы исключить риск возгорания. На месте ДТП также работали сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям МАКС
Фото: госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям | МАКС

Также сегодня в селе Новокнязево Шаранского района в пожаре погиб 56-летний мужчина.

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