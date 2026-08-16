В Башкирии в ДТП с легковушкой и грузовиком пострадали три человека

Сегодня днём в Центр обработки вызовов Системы‑112 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Баймакском районе.

На место аварии оперативно выехали спасатели госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

На месте выяснилось, что столкнулись автомобили ВАЗ-2111 и грузовая «Газель». В результате удара три человека, находившихся в легковом автомобиле, получили травмы. Их доставили в больницу Сибая.

Спасатели оперативно отключили аккумуляторные батареи на обоих транспортных средствах, чтобы исключить риск возгорания. На месте ДТП также работали сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.