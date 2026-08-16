В Башкирии хозяин сгорел вместе с домом

В селе Новокнязево Шаранского района в пожар унес жизнь 56-летнего мужчины. Загоревшийся бревенчатый дом тушили огнеборцы совместно с добровольными пожарными Писаревского и Мичуринского сельсоветов. В ходе разбора места пожара был обнаружен погибший мужчина.

На месте работает следственно-оперативная группа. Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливает дознаватель, сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.

Ранее в деревне Аралбай Кугарчинского района при тушении пожара обнаружили тела мужчины и женщины.