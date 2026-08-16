В Башкирии осудят женщину за поддельные права

В Хайбуллинском районе прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жительницы Оренбургской области, которая пользовалась поддельными водительскими правами.
По версии дознания, в мае 2023 года обвиняемая купила в Интернете у неустановленного лица удостоверение за 100 тысяч рублей. Спустя почти три года она предъявила документ сотруднику ГИБДД. Проверка показала, что документ является поддельным.
Обвиняемая признала вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено в Зилаирский межрайонный суд.
Ранее в Межгорье сотрудники ДПС выявили поддельные права у местной жительницы, которая их купила за 50 тысяч рублей.
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