В Башкирии осудят женщину за поддельные права

В Хайбуллинском районе прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жительницы Оренбургской области, которая пользовалась поддельными водительскими правами.

По версии дознания, в мае 2023 года обвиняемая купила в Интернете у неустановленного лица удостоверение за 100 тысяч рублей. Спустя почти три года она предъявила документ сотруднику ГИБДД. Проверка показала, что документ является поддельным.

Обвиняемая признала вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено в Зилаирский межрайонный суд.

Ранее в Межгорье сотрудники ДПС выявили поддельные права у местной жительницы, которая их купила за 50 тысяч рублей.