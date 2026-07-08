Жительница Башкирии купила права за 50 тысяч рублей

По данным пресс-службы ГАИ РБ, накануне на 23 км автодороги Межгорье (Центральное) — Межгорье (Юго-Западное) сотрудники ДПС остановили автомобиль «Датсун М1-ДО» под управлением 38-летней местной жительницы. При проверке документов женщина предъявила водительское удостоверение. Оказалось, что этот документ зарегистрирован на имя другой женщины — жительницы Москвы.
Нарушительница пояснила, что прав у нее нет, а приобрела она поддельное удостоверение в одном из мессенджеров за 50 тысяч рублей.
В отношении нарушительницы составили административные материалы за управление машиной без прав и за отсутствие полиса ОСАГО. Также в отношении владельца авто составили протокол за передачу автомобиля лицу, не имеющему права управления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «использование заведомо подложного документа».
Ранее в Башкирии в массовом ДТП на трассе погибла пожилая женщина.
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