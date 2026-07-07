В Башкирии в массовом ДТП на трассе погибла пожилая женщина

По данным пресс-службы ГАИ РБ, сегодня около двух часов дня на 1513 км автодороги М-5 «Урал» произошло ДТП с участием трёх машин. По предварительной информации, столкнулись большегруз «Вольво», «Рено Сандеро» и «Лада Гранта».

Для предотвращения возгорания пожарно-спасательные подразделения МЧС России отключили аккумуляторные батареи, провели деблокирование пострадавших и стабилизацию автомобилей с применением гидравлического инструмента, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ДТП 70-летняя пассажирка автомобиля «Рено» от полученных травм скончалась на месте происшествия. Четыре пассажира легковых автомобилей доставили в медучреждение для оказания помощи. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства случившегося.