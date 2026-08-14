В Уфе рабочий упал с третьего этажа из-за нарушения техники безопасности

Инцидент произошел 21 января. Двое рабочих поднялись на третий этаж строящегося здания на улице Цветочной, чтобы приступить к своим обязанностям. Один из них, 45-летний слесарь-сантехник попытался ногой подвинуть сэндвич-панель, которая лежала на полу и закрывала технологическое отверстие. Мужчина оступился и рухнул вниз на второй этаж. Пострадавшего с тяжелой травмой увезли на скорой в уфимскую городскую больницу № 13.
Гострудинспекция региона выяснила, что временная панель не была надежным укрытием. По правилам охраны труда при строительстве любые проемы, куда могут упасть люди, должны быть закрыты сплошными щитами, ограждены забором и обозначены предупреждающими знаками. Ничего этого сделано не было.
Как пояснила заместитель руководителя ведомства Юлия Харина, причина падения — не только личная ошибка рабочего, но и плохая организация процесса со стороны начальства. На предприятии плохо работала система управления охраной труда. Материалы дела уже переданы в следственные органы для юридической оценки действий руководства.
Ранее в Уфе монтажник разбился в шахте лифта, упав с восьмого этажа.
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