В Уфе мошенники обманули пенсионерку на 8 миллионов рублей

72-летняя жительница Уфимского района лишилась всех своих сбережений — почти 8 миллионов рублей. На то, чтобы убедить женщину отдать деньги, у аферистов ушло пять месяцев.
По информации МВД по РБ, с февраля по июль этого года пенсионерке регулярно звонили и писали в мессенджерах с разных номеров. Злоумышленники представлялись сотрудниками Роскомнадзора, Росфинмониторинга и ФСБ.
Сначала они убедили жертву перевести им более 3 миллионов рублей под предлогом «взлома аккаунта на Госуслугах», «необходимости замены домофона» и оформления чужой доверенности. Женщину запугали тем, что ее накопления находятся в опасности. Под этим психологическим давлением она добровольно перевела личные средства.
Затем схема изменилась. Мошенники заявили, что для сохранности денег их нужно передать курьеру. Пенсионерка поверила лжеспециалистам и отдала незнакомому мужчине еще свыше четырех миллионов рублей — сумму, полученную от продажи квартиры.
В себя женщина пришла только тогда, когда телефонные кураторы перестали выходить на связь. По факту хищения возбуждено уголовное дело.
Полиция напоминает: сотрудники госорганов никогда не звонят через мессенджеры, не требуют переводить деньги на так называемые «безопасные счета». При поступлении подобных звонков необходимо немедленно прервать разговор и самостоятельно перезвонить в официальную службу поддержки вашего банка или ведомства.
Ранее мы писали о том, как 68-летний уфимец лишился всех личных накоплений при попытке купить иномарку.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.