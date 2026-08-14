В Уфе мошенники обманули пенсионерку на 8 миллионов рублей

72-летняя жительница Уфимского района лишилась всех своих сбережений — почти 8 миллионов рублей. На то, чтобы убедить женщину отдать деньги, у аферистов ушло пять месяцев.

По информации МВД по РБ, с февраля по июль этого года пенсионерке регулярно звонили и писали в мессенджерах с разных номеров. Злоумышленники представлялись сотрудниками Роскомнадзора, Росфинмониторинга и ФСБ.

Сначала они убедили жертву перевести им более 3 миллионов рублей под предлогом «взлома аккаунта на Госуслугах», «необходимости замены домофона» и оформления чужой доверенности. Женщину запугали тем, что ее накопления находятся в опасности. Под этим психологическим давлением она добровольно перевела личные средства.

Затем схема изменилась. Мошенники заявили, что для сохранности денег их нужно передать курьеру. Пенсионерка поверила лжеспециалистам и отдала незнакомому мужчине еще свыше четырех миллионов рублей — сумму, полученную от продажи квартиры.

В себя женщина пришла только тогда, когда телефонные кураторы перестали выходить на связь. По факту хищения возбуждено уголовное дело.

Полиция напоминает: сотрудники госорганов никогда не звонят через мессенджеры, не требуют переводить деньги на так называемые «безопасные счета». При поступлении подобных звонков необходимо немедленно прервать разговор и самостоятельно перезвонить в официальную службу поддержки вашего банка или ведомства.

Ранее мы писали о том, как 68-летний уфимец лишился всех личных накоплений при попытке купить иномарку.