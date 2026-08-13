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12:14 (UTC+5), 13 Августа 2026

В Уфе мошенники выманили у пенсионера полмиллиона рублей за покупку авто

68-летний уфимец лишился всех личных накоплений при попытке купить иномарку.

Фото: Андрей Старостин | архив ИА «Башинформ»
Гульфия Акулова
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По информации правоохранительных органов, пенсионер нашел в интернете объявление о продаже Toyota Land Cruiser из-за рубежа по подозрительно низкой цене — 1,4 миллиона рублей. Позвонив менеджеру, он узнал, что для ввоза машины нужно оплатить пошлину в размере 448 тысяч рублей. Остальные 952 тысячи предлагалось оформить в беспроцентную рассрочку. Мужчина перевел деньги на счет физического лица.

На следующий день ему позвонили снова и заявили, что рассрочка отменяется и теперь пенсионер должен немедленно заплатить оставшийся миллион наличными. Поняв, что денег нет, уфимец попросил вернуть задаток, но получил отказ. Только тогда мужчина осознал, что стал жертвой обмана, и написал заявление в полицию.

По данному факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В МВД напоминают гражданам проявлять бдительность и проверять продавцов через официальные реестры до совершения любых платежей.

Ранее в Башкирии пенсионерке вернули деньги, похищенные мошенниками. 

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