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14:56 (UTC+5), 12 Августа 2026

В Башкирии пенсионерке вернули деньги, похищенные мошенниками

Гульфия Акулова

В феврале 2024 года неизвестные позвонили 75-летней уфимке и представились сотрудниками ФСБ. Под предлогом «спасения» сбережений от хищения они убедили напуганную женщину перевести все накопления, 157 тысяч рублей на так называемый «безопасный счет». На самом деле деньги ушли на банковскую карту подставного лица, 20-летнего юноши.

Прокуратура обратилась в суд с гражданским иском о возвращении украденных средств. Суд встал на сторону пожилой женщины и обязал виновного вернуть деньги, информирует пресс-служба надзорного ведомства.  

Ранее мы писали о пенсионере, отдавшем мошенникам 5,5 миллиона рублей. 

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