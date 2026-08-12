Уфимский пенсионер отдал мошенникам 5,5 миллиона рублей

71-летний уфимец стал жертвой очередной телефонной аферы, лишившись более пяти миллионов рублей — всех своих накоплений и автомобиля.

В июле пенсионеру позвонил неизвестный якобы для записи на получение «повышенной пенсии». Под этим предлогом злоумышленник выманил у мужчины код из СМС-сообщения от банка. После поступил звонок от человека, представившегося сотрудником ФСБ. Он заявил, что Центробанк предотвратил кражу 800 тысяч рублей, но теперь деньги нужно срочно «защитить». Для убедительности он заставил пенсионера написать расписку о неразглашении разговора.

Выполняя инструкции, пожилой человек вместе с супругой снял со счетов более 2 миллионов рублей. Позже по указанию мошенников они обналичили еще свыше миллиона со счета жены. Все купюры были упакованы в коробку из-под обуви и переданы курьеру. Когда деньги закончились, преступники заявили, что иномарку пенсионера пытаются переоформить без его ведома. Испугавшись, мужчина сам пригнал автомобиль в фирму по выкупу авто и передал вырученные 2 миллиона рублей очередному курьеру.

После получения суммы в размере около 5,5 миллиона рублей мошенники перестали выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело. МВД по РБ призывает граждан быть бдительными: сотрудники силовых ведомств и банков никогда не просят обналичивать сбережения и передавать их курьерам «на проверку».

Ранее 69-летний житель Белебея лишился 950 тысяч рублей после общения с мошенниками, сообщал «Башинформ».