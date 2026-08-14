В Башкирии в столкновении иномарок пострадали трое детей

Как сообщили в республиканской госавтоинспекции, 29-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz, совершая поворот, не справился с управлением и допустил удар с автомобилем Kia Soul. От столкновения обе машины выбросило в кювет.
В салоне второго автомобиля находились дети. Водитель и его пассажиры, трое несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. Всех пострадавших извлекли из машин и доставили в больницу для осмотра врачами. О состоянии детей пока не сообщается.
По факту ДТП начата проверка.
Ранее в Башкирии задержали 18-летнего лжеинспектора ДПС.
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