В Башкирии в столкновении иномарок пострадали трое детей

Как сообщили в республиканской госавтоинспекции, 29-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz, совершая поворот, не справился с управлением и допустил удар с автомобилем Kia Soul. От столкновения обе машины выбросило в кювет.

В салоне второго автомобиля находились дети. Водитель и его пассажиры, трое несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. Всех пострадавших извлекли из машин и доставили в больницу для осмотра врачами. О состоянии детей пока не сообщается.

По факту ДТП начата проверка.

Ранее в Башкирии задержали 18-летнего лжеинспектора ДПС.