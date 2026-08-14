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09:42 (UTC+5), 14 Августа 2026

В Башкирии задержали 18-летнего лжеинспектора ДПС – видео

В Туймазах задержали юного лжеинспектора ДПС, сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов.

Галина Бахшиева
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Благодаря мониторингу соцсетей была обнаружена видеозапись, опубликованная в одном из местных пабликов. На кадрах молодой человек, одетый в форму сотрудника ГАИ, останавливает автомобили. Видео мгновенно вызвало широкое обсуждение.

«Ролик снят от первого лица на мобильный телефон очевидца, — рассказал Севастьянов. — Внешне молодой человек действительно похож на действующего инспектора ДПС: на нем сигнальный светоотражающий жилет с надписью „ДПС“, фуражка сотрудника дорожно-патрульной службы и жезл регулировщика. При этом юноша не имел никакого отношения к органам внутренних дел».

Вскоре юноша был задержан. В отношении 18-летнего нарушителя составлен административный протокол за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, а также символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов.

Санкция этой статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей с обязательной конфискацией предметов правонарушения.

«У туймазинца изъят незаконно надетый спецжилет, головной убор и жезл. Решать вопрос о назначении конкретного наказания предстоит мировому суду, — добавил главный госавтоинспектор Башкирии. — Действия молодого человека могли создать прямую угрозу безопасности дорожного движения, так как водители обязаны беспрекословно выполнять требования настоящих инспекторов ГАИ, чем самозванец мог воспользоваться в корыстных целях. Кроме того, подобные инциденты подрывают доверие граждан к представителям правопорядка».

Видео: Владимир Севастьянов | канал в Макс
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