В Башкирии пропала семейная пара на «Фольксвагене»

Поиски 83-летних Рината Файзуллина и Рашиды Файзуллиной (Зигангировой) объявили волонтеры «Лиза Алерт РБ». Известно, что пожилые люди уехали на белом Volkswagen Polo в неизвестном направлении 12 августа.

Особые приметы Рината Зайнулловича — рост 170 см, худощавое телосложение, седые волосы, карие глаза. Отмечается, что он нуждается в помощи врачей.

Приметы Рашиды Абдуловны — рост 150 см, коричневые волосы с проседью, карие глаза.

Всех, кому известно об их возможном местонахождении, просят позвонить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

О том, как волонтеры Башкирии спасают жизни, читайте здесь.