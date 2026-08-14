Пятница, 14 Августа 2026
Уфа
+13 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Происшествия
19:03 (UTC+5), 14 Августа 2026

​В Башкирии будут судить подростка за помощь телефонным мошенникам

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов
Прослушать статью:

В Башкирии перед судом предстанет несовершеннолетний соучастник телефонных мошенников. Следком по Башкирии завершил расследование уголовного дела в отношении подростка. Он обвиняется в покушении на мошенничество.

По версии следствия, в мае 2026 года обвиняемый в одном из мессенджеров вступил в сговор с лицами, которые предложили ему за денежное вознаграждение выполнить роль курьера. Соучастники позвонили 74-летней жительнице города Туймазы и, представившись сотрудниками государственных органов, убедили её в необходимости «задекларировать» сбережения, а также взять кредит, чтобы спасти средства от посягательств аферистов. Введенная в заблуждение пенсионерка согласилась передать курьеру свыше 1 млн рублей.

Обман вовремя пресекли сотрудники банка, которые сообщили о данном происшествии в полицию. Под контролем полицейских женщина передала курьеру муляж денег. Сразу после этого фигурант был задержан сотрудниками регионального МВД России.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее подросток-курьер из Казани помог мошенникам обмануть жителя Башкирии.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru