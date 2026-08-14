​В Башкирии будут судить подростка за помощь телефонным мошенникам

В Башкирии перед судом предстанет несовершеннолетний соучастник телефонных мошенников. Следком по Башкирии завершил расследование уголовного дела в отношении подростка. Он обвиняется в покушении на мошенничество.
По версии следствия, в мае 2026 года обвиняемый в одном из мессенджеров вступил в сговор с лицами, которые предложили ему за денежное вознаграждение выполнить роль курьера. Соучастники позвонили 74-летней жительнице города Туймазы и, представившись сотрудниками государственных органов, убедили её в необходимости «задекларировать» сбережения, а также взять кредит, чтобы спасти средства от посягательств аферистов. Введенная в заблуждение пенсионерка согласилась передать курьеру свыше 1 млн рублей.
Обман вовремя пресекли сотрудники банка, которые сообщили о данном происшествии в полицию. Под контролем полицейских женщина передала курьеру муляж денег. Сразу после этого фигурант был задержан сотрудниками регионального МВД России.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее подросток-курьер из Казани помог мошенникам обмануть жителя Башкирии.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.