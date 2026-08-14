​В Башкирии будут судить подростка за помощь телефонным мошенникам

В Башкирии перед судом предстанет несовершеннолетний соучастник телефонных мошенников. Следком по Башкирии завершил расследование уголовного дела в отношении подростка. Он обвиняется в покушении на мошенничество.

По версии следствия, в мае 2026 года обвиняемый в одном из мессенджеров вступил в сговор с лицами, которые предложили ему за денежное вознаграждение выполнить роль курьера. Соучастники позвонили 74-летней жительнице города Туймазы и, представившись сотрудниками государственных органов, убедили её в необходимости «задекларировать» сбережения, а также взять кредит, чтобы спасти средства от посягательств аферистов. Введенная в заблуждение пенсионерка согласилась передать курьеру свыше 1 млн рублей.

Обман вовремя пресекли сотрудники банка, которые сообщили о данном происшествии в полицию. Под контролем полицейских женщина передала курьеру муляж денег. Сразу после этого фигурант был задержан сотрудниками регионального МВД России.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее подросток-курьер из Казани помог мошенникам обмануть жителя Башкирии.