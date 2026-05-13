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05:46 (UTC+5), 13 Мая 2026

Подросток-курьер из Казани помог мошенникам обмануть жителя Башкирии

Фото: МВД по РБ | пресс-служба
Ксения Калинина

В Казани полицейские задержали подростка, который работал курьером у телефонных аферистов. Его подозревают в соучастии в мошеннической схеме, из-за которой 57-летний житель Нефтекамска лишился почти 4 миллионов рублей.

Всё началось с того, что мужчине позвонили мошенники. Они убедили его, что нужно срочно спасти деньги, и заставили снять все накопления. Даже когда банкомат начал выдавать предупреждения, мужчина не заподозрил обмана и сообщил об этом «кураторам». После этого к нему домой приехал курьер и забрал около 2 миллионов рублей наличными.

Затем жертву убедили продать автомобиль и перевести мошенникам вырученные деньги.

В результате совместной работы оперативников Нефтекамска и управления уголовного розыска МВД по Башкортостану удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался несовершеннолетний житель Казани. Подростка доставили в Нефтекамск, где он уже дал признательные показания.

Ранее благодаря бдительности таксиста жителю Башкирии вернули 400 тысяч рублей.

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