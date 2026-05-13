Благодаря бдительности таксиста жителю Башкирии вернули 400 тысяч рублей

Пенсионеру позвонила неизвестная женщина, представилась его дочерью и сказала, что попала в аварию. Она убедила его собрать деньги и вещи, а затем по телефону объяснила, как упаковать купюры. За «посылкой» приехал таксист. Когда он увидел в сумке крупную сумму денег, то понял, что это обман.
Вместо того чтобы везти деньги по указанному адресу, водитель связался с диспетчером, а затем отвёз сумку с деньгами в полицию. Полицейские вернули все сбережения пенсионеру. Таксиста наградили за проявленную бдительность и человечность, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
Ранее аферисты убедили другого жителя Башкирии отдать им 22 млн рублей.
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