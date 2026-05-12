Аферисты убедили жителя Башкирии отдать им 22 млн рублей

64-летний местный житель лишился всех своих накоплений — более 21,9 миллиона рублей, поверив лжесотрудникам государственных органов.
Как сообщили в МВД, с 15 апреля по 7 мая злоумышленники связывались с пенсионером по телефону и в мессенджерах. Мошенники, представляясь сотрудниками пенсионного фонда, МФЦ, портала «Госуслуги» и даже ФСБ, использовали различные легенды. Они пугали мужчину перерасчётом пенсии, уголовным делом о финансировании терроризма и необходимостью декларировать сбережения, чтобы «спасти» деньги.
В итоге пенсионер снял все средства со счёта. 21 апреля он передал курьеру 5 миллионов рублей, а 7 мая — ещё более 16 миллионов. Несмотря на то, что сотрудники банка проводили с мужчиной профилактические беседы и интересовались целью снятия денег (он отвечал, что копит на недвижимость), он всё равно стал жертвой обмана.
Ранее мошенники придумали для россиян «доследственную проверку рабочего места».
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