Жительница Тюмени втянула в наркобизнес собственного сына

Перед ишимским судом предстанут 34-летняя тюменка, её 16-летний сын и его 17-летний друг. По информации tmn.aif.ru, женщина через интернет договорилась с неизвестными, что будет прятать наркотики по городу. А чтобы быстрее справиться, она привлекла к запрещенной деятельности подростков.
Известно, что в феврале 2026 года несовершеннолетние приехали в Ишим на такси и начали раскладывать свёртки в укромные места. Но полицейские их заметили и задержали. У подростков нашли 67 пакетиков с наркотическим веществом — всего больше 35 граммов.
Всех троих арестовали.
Ранее в Башкирии задержали 24-летнего парня с крупной партией наркотиков.
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