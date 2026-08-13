В Башкирии задержали 24-летнего парня с крупной партией наркотиков

При досмотре из его обуви достали четыре пакетика с растительным веществом. В смартфоне были обнаружены фотографии четырех тайников-закладок, которые мужчина успел сделать прямо в этом селе. Из них изъяли еще более 4 граммов наркотика. При обыске съемной квартиры нашли еще 16 свертков, электронные весы и магниты.
Общий вес изъятого гашиша составил 123 грамма. Мужчина признался, что приехал из Уфы работать розничным наркокурьером в незаконном интернет-магазине. Суд отправил его в СИЗО по делу о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, сообщили в МВД по РБ.
Ранее сообщалось, что в Уфе будут судить водителя, жестоко избившего пешехода.
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