В Башкирии задержали 24-летнего парня с крупной партией наркотиков

При досмотре из его обуви достали четыре пакетика с растительным веществом. В смартфоне были обнаружены фотографии четырех тайников-закладок, которые мужчина успел сделать прямо в этом селе. Из них изъяли еще более 4 граммов наркотика. При обыске съемной квартиры нашли еще 16 свертков, электронные весы и магниты.

Общий вес изъятого гашиша составил 123 грамма. Мужчина признался, что приехал из Уфы работать розничным наркокурьером в незаконном интернет-магазине. Суд отправил его в СИЗО по делу о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, сообщили в МВД по РБ.

Ранее сообщалось, что в Уфе будут судить водителя, жестоко избившего пешехода.