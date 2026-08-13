В Уфе будут судить водителя, жестоко избившего пешехода

По данным региональной прокуратуры, инцидент произошел весной во дворе на улице Касимовской, сообщал «Башинформ». 39-летний мужчина сидел в припаркованной «Шкоде Октавия» с друзьями, они пили алкоголь и слушали музыку.

К компании подошел местный житель и сделал им замечание. Вместо ответа обвиняемый вышел из машины. Когда прохожий испугался и попытался убежать, мужчина догнал его на автомобиле и совершил прямой наезд. После этого он вытащил пострадавшего из-под колес и избил. В результате мужчина получил множественные травмы, его увезли в больницу.

Обвиняемый вину признал. Уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия, в данном случае автомобиля, уже передано в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось о количестве совершенных преступлений в Уфе с начала года.