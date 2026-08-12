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15:37 (UTC+5), 12 Августа 2026

Стало известно количество совершенных преступлений в Уфе

Фото: архив | ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова
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В Уфе за первое полугодие 2026 года общее количество преступлений снизилось на 25,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Раскрываемость составила 56,8%. Такие данные на оперативном совещании в мэрии озвучил заместитель начальника полиции Управления МВД России по Уфе Руслан Шаймарданов.

На 4,4% стало меньше преступлений в общественных местах, на 26,9% – на улицах, при этом раскрываемость выросла на 9,2%. Краж всех форм собственности стало больше на 2,3%, их раскрываемость выросла до 33,9%. В два раза меньше, на 51,2%, стало меньше краж из автотранспорта, их раскрываемость составила 60,7%.

Значительное снижение зафиксировано по мошенничествам общеуголовной направленности, сразу на 60,6%, раскрываемость выросла до 51,5%. Грабежей стало меньше на 41% с раскрываемостью 92,5%. Разбойных нападений в общественных местах стало меньше на 22,2%, при этом раскрываемость составила 100%. Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сократилось на 42,3%.

Сотрудниками полка ППСП раскрыто 466 преступлений, пресечено 8375 правонарушений. Госавтоинспекторы раскрыли 247 преступлений, пресекли 64 759 нарушений ПДД. Участковые раскрыли 437 преступлений. В местах, оборудованных камерами видеонаблюдения «Безопасного города», за полгода раскрыто 23 преступления.

Ранее в Башкирии полицейские вернули пенсионерке 157 тысяч рублей, похищенные мошенниками. 

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