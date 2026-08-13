Жительница Башкирии присвоила деньги бойца СВО

В суде установлено, что участник специальной военной операции передал банковскую карту своей знакомой для покупки ему продуктов. Однако женщина сняла с его счета почти 260 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

«Подсудимая признала вину в совершении преступления, благодаря принятым мерам прокурорского реагирования ущерб возмещен в полном объеме», — отмечается в сообщении прокуратуры РБ.

Суд назначил ей наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

Ранее Башинформ сообщил о том, что в Уфе будут судить мужчину за избиение участника СВО.