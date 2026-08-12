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10:41 (UTC+5), 12 Августа 2026

В Уфе будут судить мужчину за избиение участника СВО

В Кировский районный суд Уфы передано уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя.

Фото: архив | ИА «Башинформ»
Гульфия Акулова

По информации республиканской прокуратуры, прошлым летом в августе у остановки «Гостиный двор» молодой человек беспричинно напал на прохожего. Тот побежал вдоль улицы Ленина, пытаясь спастись, но обвиняемый погнался за ним. Свидетель ситуации, участник специальной военной операции сделал хулигану замечание и попытался остановить конфликт. В ответ фигурант дела нанес бойцу множественные удары руками по лицу. Пострадавший упал, потерял сознание и получил тяжкий вред здоровью.

Уфимцу предъявлено обвинение сразу по двум статьям: хулиганство с применением насилия и умышленное причинение вреда здоровью в отношении человека, выполнявшего общественный долг. Свою вину задержанный признал частично.

Ранее в Уфе осудили фигуранта дела о 5 кг наркотиков. 

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