В Уфе будут судить мужчину за избиение участника СВО

По информации республиканской прокуратуры, прошлым летом в августе у остановки «Гостиный двор» молодой человек беспричинно напал на прохожего. Тот побежал вдоль улицы Ленина, пытаясь спастись, но обвиняемый погнался за ним. Свидетель ситуации, участник специальной военной операции сделал хулигану замечание и попытался остановить конфликт. В ответ фигурант дела нанес бойцу множественные удары руками по лицу. Пострадавший упал, потерял сознание и получил тяжкий вред здоровью.
Уфимцу предъявлено обвинение сразу по двум статьям: хулиганство с применением насилия и умышленное причинение вреда здоровью в отношении человека, выполнявшего общественный долг. Свою вину задержанный признал частично.
Ранее в Уфе осудили фигуранта дела о 5 кг наркотиков.
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